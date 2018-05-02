Грузия и Израиль договорились об углублении военного сотрудничества

Грузия будет углублять сотрудничество с Израилем в сфере военного образования, развитии мобилизационной системы и резерва, сообщает Грузия Online со ссылкой на грузинское военное ведомство.



Меморандум о взаимопонимании по данному вопросу был подписан по итогам встречи главы Минобороны Грузии Левана Изория в Тель-Авиве с израильским коллегой Авигдором Либерманом.



В рамках визита Л.Изория в среду также встретится с секретарем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом, отмечается в сообщении.

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