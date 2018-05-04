Экспорт грузинского вина в январе-апреле вырос

За январь-апрель 2018 года Грузия экспортировала 25 миллионов бутылок вина в 45 стран мира, что на 36% больше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальное агентство вина министерства сельского хозяйства Грузии, передает Новости-Грузия.

Общая стоимость экспортированной продукции составила 59,2 миллиона долларов. Полученный доход на 43% больше показателей за январь-апрель 2017 года.

Главным потребителем грузинского вина остается Россия – с начала 2018 года в эту страну было экспортировано более 16,2 миллиона бутылок вина, что на 47% больше в сравнении с данными за январь-апрель прошлого года. На втором месте по количеству экспортируемого вина находится Украина – туда в январе-апреле было отправлено около 2,4 миллиона бутылок вина, рост составил 27%. На третьем месте по экспорту грузинского вина – Китай, куда из Грузии экспортировали более 1,8 миллиона бутылок.

В топ-пятерку также попали Казахстан – более 1,1 миллиона бутылок (рост 84%), и Польша – более 1 миллиона бутылок (рост 24%).

В Национальном агентстве вина отмечают, что продажи значительно выросли не только в направлении традиционных рынков, но и в США, Евросоюзе и азиатских странах.

Так, экспорт грузинского вина в Японию за четыре месяца 2018 году увеличился на 139% в сравнении с данными за январь-апрель 2017 года. Всего в Японию отправили 73,1 тысячи бутылок. Экспорт в Чехию увеличился на 90% — 21,2 тысячи бутылок, в Великобританию экспортировали более 40 тысяч бутылок (рост 89%), в Нидерланды – около 30 тысяч бутылок (рост 83%), в Южную Корею – 31,3 тысячи бутылок (рост 76%), в Литву – более 172 тысяч бутылок (рост 51%), в Латвию – 526.3 тысячи бутылок (рост 32%), в США – более 105 тысяч бутылок (рост 4%).

За отчетный период вина экспортировали 147 грузинских компаний.

По данным ведомства, за январь-апрель 2018 года экспорт бренди осуществлялся в 22 страны мира и составил около 5 миллионов бутылок (0,5 литра), что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, более 84 тысяч бутылок чачи (0,5 литра) экспортировали в 20 стран, рост составил 32%.

В целом за четыре месяца 2018 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил около 95,5 миллиона долларов, что на 28% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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