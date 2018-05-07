Маргвелашвили: Евросоюз еще больше укрепится, когда Грузия присоединится и станет полноправным членом ЕС

7 мая 2018 11:42 (UTC+04:00)

Европа состоялась как один из самых сильных союзов, и этот союз еще больше укрепится, когда Грузия присоединится и станет полноправным членом Европейского Союза, об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в ходе выступления на мероприятии в связи с Днями Европы, сообщает Грузия Online.

«Поздравляю с Днями Европы. Поздравляю с этим днем европейцев. Европа состоялась как один из самых сильных союзов, и этот союз еще больше укрепится, когда Грузия присоединится и станет полноправным членом Европейского Союза.

В европейской цивилизации есть два очень важных момента - индивидуализм и свобода сохранения этого индивидуализма в едином обществе. Мы, естественно, являемся частью этой культуры, и я поздравляю всех тех свободных людей, которые самоотверженно трудятся для того, чтобы состоялась свободная Грузия, свободная Европа и Грузии была частью этой Европы. Европейские страны оказывают серьезную поддержку Грузии. Эта поддержка будет показана еще более ясно в радостный для нас день, 26 мая, когда мы вместе с нашими европейскими единомышленниками отпразднуем 100-ю годовщину Первой Республики», - заявил президент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Могерини назвала обеспечение военной мобильности приоритетом работы НАТО и ЕС
Европа 5 мая 17:21
Неформальная встреча министров обороны стран ЕС началась в болгарской столице
Европа 5 мая 11:56
Минфин Грузии планирует принять новые регуляции для ломбардов
Грузия 5 мая 09:59
Экспорт грузинского вина в январе-апреле вырос
Грузия 4 мая 17:19
Грузия и Азербайджан построят пограничный пункт в рамках инициативы "Один пояс – один путь"
Бизнес 4 мая 14:27
Беларусь и Грузия планируют создать СП по переработке мяса птицы
Беларусь 4 мая 14:18
Азербайджан задействует БТК для экспорта карбамида
Энергетика 3 мая 22:41
Страны ЕС провели в Риме консультации с Ираном по региональной тематике
Политика 3 мая 21:29
Система проверки въезда в ЕС затронет все страны с безвизом
Европа 3 мая 19:59
Азербайджанцы стали чаще посещать Грузию
Туризм 3 мая 18:54
Глава ЕП: Сербия и Черногория могут вступить в Евросоюз в 2025 году
Европа 3 мая 14:48
Премьер Бельгии заявил о кризисе доверия к институтам власти в ЕС
Европа 3 мая 13:57
Генсек ООН призвал не отказываться от ядерного соглашения с Ираном, пока нет альтернативы
Ядерная программа 3 мая 11:50
Ашхабад выступает за активизацию транзитного проекта Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Бизнес 3 мая 11:36
Лавров: Восстановить доверие с ЕС из-за санкций непросто
Россия 3 мая 10:15
СМИ: Европа потеряет пятую часть российской нефти
Европа 3 мая 09:34
Меркель: ЕС намерен добиваться от США полного отказа от введения пошлин на металлы
Европа 2 мая 18:50
США пытаются дискредитировать инициативу России и КНР по СВПД
США 2 мая 17:40