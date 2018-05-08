Грузинские ученые присоединятся к европейскому сотрудничеству в области науки и технологий

8 мая 2018 10:53 (UTC+04:00)

Грузия присоединяется к программе COST (European Co-operation in Science and Technology) — Европейскому сотрудничеству в области научных исследований и технологий. Об этом сообщает министерство образования и науки Грузии, передает Новости-Грузия.

COST — межправительственная программа, целью которой является координация национальных исследований на европейском уровне. Она была создана в 1971 году и с тех пор дает уникальную возможность ученым разрабатывать собственные идеи в области науки и технологий.

COST финансируется Европейской комиссией из бюджета Рамочных программ ЕС. Бюджет на 2014–2020 гг. составляет 300 миллионов евро. Странами-членами COST являются 36 государств.

Членство страны в данной организации поможет грузинским ученым включиться в научные исследования и эксперименты вместе с европейскими коллегами.

Президент Европейского сотрудничества в области научных исследований и технологий Сиерд Клотинг побывал в Тбилиси и встретился с министром образования и науки Грузии Михаилом Чхенкели.

По словам Клотинга, главной целью COST является оказать помощь европейским исследователям в налаживании контактов.

«Европейская ассоциация готова при сотрудничестве с министерством образования и науки, открыть дорогу грузинским ученым на международной научной арене», — говорится в сообщении Минобразования Грузии.

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Azernews Newspaper
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