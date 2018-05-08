В Грузии утвердили концепцию "дорожной карты" евроинтеграции

8 мая 2018 15:28 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и члены комиссии по евроинтеграции утвердили во вторник концепцию "дорожной карты" действий по вхождению страны в Евросоюз, сообщает пресс-служба правительства, сообщает РИА Новости.

Правительство Грузии приступило к разработке "дорожной карты", которая подразумевает реализацию новых шагов на пути евроинтеграции, в начале текущего года.

"Чтобы продолжить успешный путь к Европе, мы готовы делать больше, чем требует соглашение об ассоциации с Евросоюзом. С учетом этого мы приняли решение разработать "дорожную карту" интеграции в ЕС, в которой будут прописаны последующие шаги по направлению евроинтеграции", — заявил Квирикашвили на 57-м заседании комиссии по евроинтеграции.

По словам главы правительства, "дорожная карта" еще больше политически сблизит Грузию с секторной интеграцией в ЕС, чем это сделает соглашение об ассоциации. "Наша стратегическая цель – стать полноправным членом Евросоюза, и это достижимо широким подключением и активностью всех ведомств", — добавил премьер.

"Дорожная карта" евроинтеграции представлена под девизом "Больше интеграции для больших возможностей". Карта будет разработана до конца года. Премьер поручил главе МИД начать консультации с населением, общественностью и бизнесменами, чтобы документ учитывал интересы каждого гражданина.

Ране правительство Грузии объявило, что главными внешнеполитическими приоритетами для страны являются вступление в НАТО и Евросоюз, углубление стратегического партнерства с США и соседними странами, нормализация отношений с Россией. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгена.

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