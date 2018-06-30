Бахтадзе: В мае экономический рост Грузии достиг 7,5%

30 июня 2018 10:58 (UTC+04:00)

В мае экономический рост Грузии достиг 7,5%, что является явным доказательством того, что правительство проводит правильную экономическую политику, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на заседании правительства в пятницу.

По предварительным данным, реальный экономический рост в Грузии в мае 2018 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а за первые пять месяцев — 6,1%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.

По оценке премьер-министра, это подтверждает то, что осуществленные и анонсированные реформы создают такую среду, где темпы экономического роста обязательно будут ускорены.

"Здесь же хочу отметить, что улучшен и качественный эффект экономического роста. В первую очередь, хочу коснуться роста экспорта, который за этот же период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 50%, что является одним из самых важных факторов, способствующих экономическому росту", — заявил премьер Грузии.

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Azernews Newspaper
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