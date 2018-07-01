Автобус с российскими туристами упал в овраг в Грузии

В результате дорожной аварии, произошедшей в воскресенье на Гомборском перевале автомобильной трассы Тбилиси-Телави пострадали шесть российских туристов, передает Интерфакс со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации СМИ, автобус марки Suzuki, в котором находились туристы, с нескольких метров упал в овраг. Повреждения разной степени тяжести получили шесть туристов из России. Бригады скорой помощи перевозят пострадавших в Телавскую больницу.

В связи с произошедшим МВД Грузии возбудило уголовное дело по первой части 276-й статьи УК Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб".

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