Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе начинающегося в понедельник визита в ФРГ обсудит "вопросы расширения сотрудничества между двумя странами и интеграции страны в ЕС и НАТО". Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Грузии, обнародовавшая информацию о первом зарубежном визите Давида Залкалиани в ранге главы МИД страны, передает ТАСС.

По данным ведомства, "в Берлине Давид Залкалиани проведет встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, с координатором правительства Германии по вопросам России, стран Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирком Визе и советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хекером". После встречи главы МИД Грузии и ФРГ сделают комментарий для прессы.

В ходе визита в Берлин, который продлится до 5 июля Закалиани проведет также встречи "в бундестаге с руководителями комитетов по вопросам обороны, внешней политики, парламентской группы по вопросам дружбы со странами Южного Кавказа". "Состоятся также встречи главы МИД Грузии с представителями политических кругов ФРГ, в частности, со спикером по внешней политике Социал-демократической партии Германии", - сообщило министерство. Залкалиани примет участие в грузино-германском стратегическом форуме, который пройдет 4 - 5 июля в Берлине с участием представителей властей и экспертов двух стран".

Залкалиани, являвшийся в последние годы первым заместителем главы МИД Грузии, был утвержден на пост министра 20 июня текущего года. Как сообщил в воскресенье МИД, Залкалиани 1 июля вечером прибыл в Берлин, первые его встречи с представителями властей ФРГ он проведет в понедельник.

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