Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО

2 июля 2018 09:49 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе начинающегося в понедельник визита в ФРГ обсудит "вопросы расширения сотрудничества между двумя странами и интеграции страны в ЕС и НАТО". Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Грузии, обнародовавшая информацию о первом зарубежном визите Давида Залкалиани в ранге главы МИД страны, передает ТАСС.

По данным ведомства, "в Берлине Давид Залкалиани проведет встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, с координатором правительства Германии по вопросам России, стран Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирком Визе и советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хекером". После встречи главы МИД Грузии и ФРГ сделают комментарий для прессы.

В ходе визита в Берлин, который продлится до 5 июля Закалиани проведет также встречи "в бундестаге с руководителями комитетов по вопросам обороны, внешней политики, парламентской группы по вопросам дружбы со странами Южного Кавказа". "Состоятся также встречи главы МИД Грузии с представителями политических кругов ФРГ, в частности, со спикером по внешней политике Социал-демократической партии Германии", - сообщило министерство. Залкалиани примет участие в грузино-германском стратегическом форуме, который пройдет 4 - 5 июля в Берлине с участием представителей властей и экспертов двух стран".

Залкалиани, являвшийся в последние годы первым заместителем главы МИД Грузии, был утвержден на пост министра 20 июня текущего года. Как сообщил в воскресенье МИД, Залкалиани 1 июля вечером прибыл в Берлин, первые его встречи с представителями властей ФРГ он проведет в понедельник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Администрация Трампа планирует игнорировать нормы ВТО
Бизнес 09:23
Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО
Грузия 06:40
Глава МВД ФРГ считает недостаточными решения саммита ЕС по миграции
Европа 1 июля 19:35
США готовы наказывать бизнес ЕС за ведение дел с Ираном
США 1 июля 19:10
Автобус с российскими туристами упал в овраг в Грузии
Грузия 1 июля 14:45
Таможенному союзу ЕС исполнилось 50 лет
Европа 1 июля 05:54
Главы Чехии и Словакии на встрече с Макроном приветствовали заявление ЕС по мигрантам
Европа 30 июня 17:02
Меркель хочет разместить не зарегистрированных в ФРГ мигрантов в спеццентрах
Европа 30 июня 14:45
Меркель считает, что ЕС будет тесно сотрудничать с Британией в сфере обороны после Brexit
Европа 30 июня 13:46
Бахтадзе: В мае экономический рост Грузии достиг 7,5%
Грузия 30 июня 10:58
Посол США в Эстонии подал в отставку из-за недовольства Трампом
США 30 июня 10:13
Европа показала единство, ответив на американские пошлины - Макрон
Европа 29 июня 19:44
Туск рассказал о ходе переговоров по Brexit
Европа 29 июня 17:49
Рост ВВП Грузии в январе-мае ускорился
Грузия 29 июня 16:16
Премьер-министр Швеции недоволен итогами саммита ЕС по мигрантам
Европа 29 июня 15:02
Лидеры ЕС обязались выделить средства в помощь странам Африки
Европа 29 июня 13:04
Землетрясение произошло в Западной Грузии
Грузия 29 июня 09:54
Саммит ЕС одобрил меры по дальнейшему сокращению притока мигрантов
Европа 29 июня 09:17