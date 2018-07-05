Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 31%

5 июля 2018 11:48 (UTC+04:00)

Аэропорты Грузии за шесть месяцев 2018 года обслужили более 2,1 миллиона пассажиров. Этот показатель на 31% — около 1,6 миллиона пассажиров, больше данных за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития страны, передает Новости-Грузия.

Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели за полгода принял более 1,6 миллиона пассажиров, что на 30% больше данных за январь-июнь 2017 года.

Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели за шесть месяцев принял более 236,6 тысячи пассажиров, а за аналогичный период текущего года – около 183 тысяч (рост 28%).

Батумский международный аэропорт за январь-июнь текущего года принял более 190 тысяч человек, что на 43% больше данных за аналогичный период прошлого года.

Что касается местных аэропортов, то здесь рост в первом полугодии составил более 30%.

Аэропорты Местиа и Амбролаури за шесть месяцев 2018 года приняли 3 тысячи 63 пассажира и выполнили 156 рейсов.

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