На погранично-пропускных пунктах Грузии доступна база Интерпола

На погранично-пропускных пунктах Грузии подключена база разыскиваемых через Интерпол преступниках, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии, передает Sputnik Грузия.

"Сотрудники погранично-пропускных пунктов Грузии имеют возможность прямого доступа к базе данных разыскиваемых лиц генеральным секретариатом Интерпола. До этого у сотрудников был доступ только к базе украденных/утерянных документов (SLTD) и базе данных об угнанных автотранспортных средствах (SMV) генерального секретариата Интерпола", — говорится в сообщении.

Для сотрудников МВД и пограничной полиции провели специальный семинар на тему "Об электронной связи с информационной базой Интерпола", на котором присутствовали руководители пограничных пунктов.

Пограничники Грузии используют полную базу данных организации об украденных и утерянных документах (SLTD) с 2014 года, а базой данных об угнанных автотранспортных средствах (SMV) с 2015.

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