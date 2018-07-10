Сеул облегчил визовый режим для граждан Грузии

10 июля 2018 17:00 (UTC+04:00)

Власти Республики Корея приняли решение упростить визовый режим для граждан Грузии, сообщает Новости-Грузия.

«Упрощение визового режима подразумевает выдачу для граждан Грузии многократных виз со скором действия от одного до пяти лет и касается лиц с высшим образованием и представителей разных (частный сектор, медицина и т.д.) сфер», — сказано в официальном сообщении МИД Грузии.

Следует отметить, что до упрощения визового режима гражданам Грузии для посещения Кореи выдавалась одноразовая и максимум годовая виза.

Кроме того, сокращается количество документов, которые необходимо представить в дипломатическое представительство Кореи и срок одноразового нахождения увеличится от 30 до 90 дней.

Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что многократные визы нового типа упростят сотрудничество между корейскими партнерами и гражданами Грузии, занятыми в сферах бизнеса, технологии, образования и других, а также будут содействовать развитию туризма.

Как сообщает МИД Грузии, решение по облегчению визового режима было принято в результате совместной работы посольства Грузии в Корее с министерством юстиции и иммиграционной службой Кореи.

Грузия и Республика Корея установили дипломатические отношения 14 декабря 1992 года. Посольство Грузии открылось в Сеуле 16 августа 2011 года. Это помогло активизировать двухсторонние и многосторонние отношения в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной, образовательной, в сфере информационных технологий и туризма.

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