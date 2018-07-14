Экспорт грузинской продукции вырос

14 июля 2018 13:00 (UTC+04:00)

Экспорт грузинской продукции в январе-июне 2018 года вырос на 28,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 1,59 миллиарда долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат), передает Sputnik Грузия.

В первом полугодии 2018 года в Грузию завезли продукцию более чем на 4,39 миллиарда долларов — на 23% больше, чем за январь-июнь 2017 года.

Внешнеторговый оборот Грузии за первое полугодие 2018 года вырос на 24,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил около 5,99 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).

Отрицательный торговый баланс Грузии в январе-июне 2018 года составил около 2,8 миллиарда долларов, что представляет собой 46,8% от всего внешнеторгового оборота.

Согласно данным Сакстата, в июне экспорт из Грузии составил около 309 миллионов долларов, что на 45,4% больше, чем за тот же период 2017 года.

Напомним, что в мае 2018 года в Грузии был зафиксирован рекордный 50,2-процентный рост экспорта — министерство экономики и устойчивого развития объяснило это несколькими факторами, в том числе и расширением географии рынков сбыта.

"Правительство реализует программы поддержки бизнеса, которые способствуют производству продукции, ориентированной на экспорт. Вместе с тем, мы помогаем местным предпринимателям, чтобы они смогли освоить новые рынки сбыта", — говорится в сообщении.

В Минэкономики Грузии отметили, что динамикой роста экспорт Грузии характеризуется с 2016 года. В 2017 году экспорт увеличился на 29,3% и составил 2,73 миллиарда долларов. Росту экспорта наряду с другими факторами способствовало увеличение внешнего спроса на товары, экспортируемые из Грузии.

"Правительство Грузии активно работает над дальнейшим ростом и диверсификацией экспорта. Новые договоры, оформленные в сфере свободной торговли, способствуют расширению рынков сбыта грузинской продукции, диверсификации экспортной продукции и создают возможность дополнительного роста для экспортного потенциала", — сказано в сообщении.

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