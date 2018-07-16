В Грузии на шахте произошла авария, четыре человека погибли

Четыре шахтера погибли, еще несколько получили различные травмы в результате аварии на шахте имени Миндели в городе Ткибули на западе Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал.

Пресс-служба МВД Грузии подтвердила журналистам информацию о гибели четырех шахтеров, при этом ведомство не уточняете количество пострадавших. По данным телекомпании, пострадавших, возможно, десять человек.

"На месте с утра понедельника ведутся спасательные работы. Детали произошедшего пока неизвестны", — сообщает ТВ.

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