Импорт лесоматериалов в Грузию освободят от НДС

Правительство Грузии приняло решение освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) ввозимую в страну древесину, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе на брифинге после заседания правительства, передает Sputnik Грузия.

Соответствующие законодательные изменения, разработанные министерством финансов Грузии, уже поступили на рассмотрение правительству. По словам премьера, освобождение ввозимой древесины от НДС сократит количество случаев незаконной вырубки леса в Грузии, так как из-за дешевизны лесоматериалов снизится мотивация вырубки леса.

"Когда мы говорим о решении проблемы, только административных мероприятий не достаточно. Соответственно, мы приняли решение, что импорт лесоматериалов освободится от НДС, что означает, что у вырубки леса в Грузии будет меньшая мотивация. Вместе с тем, значительные ограничения будут введены на экспорт т. н. бревен и досок. Регуляции являются очень здравыми и важными, исходя из тех вызовов, которые сегодня у нас есть", — сказал Бахтадзе.

Вводимые ограничения на экспорт лесопильных материалов из Грузии, а также освобождение от НДС ввозимой древесины, в конечно итоге, должны дать возможность восстановить леса в стране, считает Бахтадзе.

"Я уверен, эта регуляция даст нам возможность в будущем восстановить зеленое покрытие и ускорить процесс т. н. рефорестизации, то есть восстановления леса. Вместе с тем, мы приветствуем такие предприятия, которые создают дополнительную стоимость в Грузии, но если кто-то хочет вырубать лес, а затем продавать его в качестве бревен или досок, этого больше не произойдет", — добавил премьер.

Одной из главных причин, подтолкнувших правительство Грузии на такие шаги, является возросшее количество незаконной вырубки лесов. По словам грузинского премьера, в сотрудники Следственной службы Минфина задержали 15 человек по обвинению в незаконной реализации древесных материалов с использованием поддельных налоговых документов.

С января по июнь в Грузию импортирована необработанная древесина на общую сумму порядка 2,5 миллионов долларов США. Согласно налоговому кодексу Грузии налог на дополнительную стоимость на импорт составляет 18%.

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