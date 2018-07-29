В Грузии в 2020 году предлагают перейти на стандарт дизеля «Евро 5»

29 июля 2018 00:29 (UTC+04:00)

В Грузии довольно высок уровень потребления дизеля, соответственно, наше предложение – уже с первого октября перейти на новые стандарты дизеля, поднять до «Евро 4», а в 2020 году – до «Евро 5», - об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе представления новой концепции по охране окружающей среды «Зеленая экономика», передает Новости Грузия.

По словам премьера, одним из главных компонентов станет устойчивая транспортная политика.

«Наш приоритет – чтобы поэтапно заменить неисправный и амортизированный общественный транспорт, что в первую очередь, касается столицы.

Несколько дней назад вместе с мэром города Кахой Каладзе мы сделали презентацию этой политики и как вы знаете, в 2018-2019 годах полностью произойдет замена парка т.н. желтых автобусов. Вместе с тем, мы поэтапно начнем процесс введения электроавтобусов. Наша задача заключается в том, чтобы именно общественный транспорт стал самым доступным и комфортным средством передвижения. Наша политика не подразумевает только введение новых подвижных составов, в то же время, мы подразумеваем развитие дорожной инфраструктуры, наряду с комфортным и ориентированным на быстрое передвижение общественным транспортом, мы обязательно будем развивать велодорожки, включая компонент налаживания инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и пешеходов», — заявил Мамука Бахтадзе.

По его словам, вместе с тем, необходимо учитывать при пространственном устройстве и планировании муниципалитетов аспекты охраны окружающей среды, чему будет уделяться особое внимание, как со стороны центральных, так и местных властей.

«С 1 января 2018 года началась реформа периодического технического инспектирования, которая до конца 2019 года охватит все виды транспорта.

Это будет способствовать как улучшению экологического воздействия, так и безопасности дорожного движения. Одним из наиболее важных факторов этой реформы является техническая проверка автопарка с точки зрения воздействия на окружающую среду. В рамках соответствующих инициатив требования в направлении выхлопов будут еще более ужесточены.

Также хочу сообщить вам, что норма загрязняющих веществ в бензине и дизеле приблизится к европейским стандартам. Мы подняли стандарт бензина, однако это политика должна обязательно распространится на дизельное топливо. Вы знаете, что в Грузии довольно высок уровень потребления дизеля, соответственно, наше предложение – уже с первого октября перейти на новые стандарты дизеля, поднять до «Евро 4», а в 2020 году – до «Евро 5». Это подразумевает, что содержание серы уменьшится в 10 раз в том топливе, которое импортируется сегодня в Грузию», - заявил премьер.

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