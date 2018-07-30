Грузинские военные обвиняются в краже в Афганистане

Военная полиция США расследует дело о краже из торгового объекта на авиационной базе Баграм в Афганистане, в которой выявляется участие четырех грузинских военнослужащих, говорится в заявлении на сайте министерства обороны Грузии, пишет Sputnik Грузия.

Речь идет о серии краж из торгового объекта, которые произошли за последнее время. В общей сложности, ущерб, нанесенный магазину, составил 3,6 тысячи долларов США. Помимо военных из Грузии в деле фигурируют представители и других стран.

"Министерство обороны Грузии тесно сотрудничает с американской стороной. Сразу после передачи материалов дела, военная полиция Вооруженных сил Грузии установит фактические обстоятельства и предоставит больше информации обществу. Виновники будут наказаны в соответствие с законом", - сказано в заявлении.

По данным Минобороны Грузии, участие военных в кражах следует рассматривать как единичный, а не системный случай.

"Грузинское оборонное ведомство заинтересовано в расследовании деталей случившегося, выявлении виновных и ориентировано на превенцию подобных фактов. Грузинская армия есть и будет достойной частью общества", - говорится в заявлении министерства.

"Действия отдельных военнослужащих нельзя отождествлять с миротворческим грузинским контингентом в целом, так как самоотверженность и авторитет грузинских военных заслуженно признаны и оценены международным сообществом", - добавили в Минобороны.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных.

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