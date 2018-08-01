Выборы президента Грузии пройдут 28 октября

1 августа 2018 15:25 (UTC+04:00)

Очередные президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября этого года, заявил действующий президент Георгий Маргвелашвили, передает РИА Новости.

"Принято решение о назначении даты проведения президентских выборов 28 октября",- сказал Маргвелашвили на брифинге.

По его словам, это решение принято по итогам консультаций с премьер-министром Мамукой Бахтадзе

Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. В будущем президента будут избирать 300 делегатов.

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