Президент Грузии помиловал 83 осужденных

2 августа 2018 15:46 (UTC+04:00)

Президент Грузии издал очередной акт помилования, который коснулся 83 осужденных, сообщил председатель государственной комиссии по помилованию заключенных Звиад Коридзе, передает Sputnik Грузия.

Тюрьмы Грузии в четверг покинули 40 осужденных, из них одна женщина.

Что касается остальных 43 осужденных, то им сократили срок отбывания наказания. Среди них две женщины, один несовершеннолетний, а также один приговоренный к бессрочному заключению, которому президент определил конкретную дату освобождения.

Всего комиссия по помилованию в июле рассмотрела дела 976 осужденных.

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