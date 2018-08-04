В Грузии столкнулись автобус и трейлер

Один человек погиб и шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения пассажирского автобуса и большегрузного трейлера, происшедшего на центральной автотрассе на территории Каспского муниципалитета (восток Грузии). Об этом, как передает ТАСС, сообщило Общественное телевидение страны.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции и мобильные группы скорой помощи. Пострадавшим гражданам оказана неотложная медицинская помощь, они доставлены в клиники близлежащих городов.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств ДТП.

Другие подробности пока не сообщаются.

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