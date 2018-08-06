"Грузинская мечта" отказалась представлять своего кандидата в президенты Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия" не будет представлять своего кандидата на президентских выборах, но может поддержать независимого, беспартийного кандидата, заявил глава парламента Ираклий Кобахидзе, передает Sputnik Грузия.

Об этом Кобахидзе заявил по итогам встречи парламентского большинства и министров в центральном офисе партии в Тбилиси.

Час назад свою кандидатуру на пост президента Грузии выдвинула независимый депутат парламента, экс-глава МИД Грузии Зурабишвили.

"Несмотря на то, что у нашей партии есть не один кандидат, который в первом же туре может получить весомую победу, "Грузинская мечта" отказывается от представления своего кандидата на пост президента. Вместе с тем мы, как правящая партия, осознаем нашу ответственность перед населением, в том числе перед абсолютным большинством избирателей, которые поддержали на последних выборах нашу партию "Грузинская мечта"", — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что правящая партия может поддержать независимого кандидата.

"Учитывая эту ответственность, у "Грузинской мечты" будет твердая позиция в связи с предстоящими президентскими выборами — мы можем открыто поддержать какого-то беспартийного и независимого кандидата, участвующего в выборах или же вовсе отказаться от поддержки какого-либо кандидата, в том случае, если и без нашего активного участия в президентских выборах будет возможно избрание партийного или независимого кандидата. Дать конкретный ответ на этот вопрос мы сможем позже, когда будет известен весь список кандидатов на пост президента", — подчеркнул Кобахидзе.

Желание участвовать в выборах президента Грузии ранее изъявили: кандидат 11 партий, экс-глава МИД и член "Единого национального движения" Григол Вашадзе, экс-спикер парламента, лидер "Движения строительства" Давид Усупашвили, лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили, один из лидеров партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе, один из лидеров движения "Грузинский марш" Сандро Брегадзе, а также экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрад

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.