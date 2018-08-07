В Грузии пресекли незаконный экспорт лекарств в Узбекистан

Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии предотвратили незаконный вывоз в Узбекистан медикаментов, предназначенных для детей и взрослых, больных наследственным заболеванием гемофилией, говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Sputnik Грузия.

В частности, 2 августа представители компании, занимающейся реализацией медикаментов, на одной из грузинских таможен представили документацию, согласно которой собирались экспортировать в Центральную Азию более 1,5 тысячи флаконов лекарства EMOCLOT общей стоимостью более 335 тысяч долларов.

В представленном инвойсе была неправильно указана дозировка лекарства — вместо 1000 МЕ/10 мл. было написано 500 МЕ/10 мл.

Кроме того, в виду того, что в Узбекистане указанное лекарство продается в другой упаковке, сотрудники компании без ведома производителя изменили упаковку и этикетки. При этом они увеличили дату срока годности медикамента — 2020 год вместо 2019-го. Они также изменили серийный номер медикамента.

На данном этапе назначены соответствующие экспертизы, которые проверят лекарство на предмет пригодности.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

О задержанных не сообщается.

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