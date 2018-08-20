Строительная компания из Грузии откроет новые представительства в России

20 августа 2018 15:45 (UTC+04:00)

Девелоперская компания Orbi Group из Грузии планирует в течение года открыть 12 новых представительств в городах России, передает портал РИА Новости — Недвижимость со ссылкой на генерального директора компании Ираклия Квергелидзе.

По его словам, в настоящее время у компании насчитывается 21 офис в семи странах. Среди них - представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Тюмени.

"Наша задача — открыть представительства во всех городах стран бывшего СНГ с населением более 500 тысяч человек", - сказал Квергелидзе, уточнив, что в течение двух лет планируется открытие более двухсот офисов.

По его словам, в ближайший год будут открыты 12 новых представительств в городах России, в которые есть прямой перелет из Грузии, в том числе в Казани, Краснодаре, Ростове, Новосибирске и Череповце.

Он отметил, что значительная часть покупателей грузинской недвижимости приходится именно на россиян

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 50%
Бизнес 15:44
Путин рассказал Меркель о стратегии в вопросе помощи сирийским беженцам
Россия 15:36
Турция не просила Россию оказать финансовую помощь
Турция 15:30
Стала известна дата ввода запрета на ввоз в Казахстан российского бензина
Энергетика 15:16
Каспийский трубопроводный консорциум объявил тендер на поставку материалов
Тендеры 15:04
Россия и Турция в ближайшие дни проведут переговоры по Сирии
Россия 14:51
Лента новостей
Очередной раунд переговоров по Brexit состоится 21-22 августа в Брюсселе
Европа 16:27
На праздник Гурбан ряд банков Азербайджана будет работать в усиленном режиме (СПИСОК)
Общество 16:26
Завершились тактические учения вооруженных формирований Госпрогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
Общество 16:21
Беларусь участвует в выработке рекомендаций по предупреждению гонки вооружений в космосе
Беларусь 16:12
Узбекистан пригласил IT-компании Индии к реализации инвестиционных проектов
ИКТ 16:10
В Ираке разбился вертолет ведомой США коалиции по борьбе с ИГ
Арабские страны 16:07
В Казахстане одобрено более тысячи заявок на льготную ипотеку
Бизнес 16:04
В Чечне произошла серия нападений на полицейских
Россия 16:03
Расчет пошлин на импортируемые в Азербайджан телефоны стал доступен в онлайне
ИКТ 16:00