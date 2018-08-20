Строительная компания из Грузии откроет новые представительства в России

Девелоперская компания Orbi Group из Грузии планирует в течение года открыть 12 новых представительств в городах России, передает портал РИА Новости — Недвижимость со ссылкой на генерального директора компании Ираклия Квергелидзе.

По его словам, в настоящее время у компании насчитывается 21 офис в семи странах. Среди них - представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Тюмени.

"Наша задача — открыть представительства во всех городах стран бывшего СНГ с населением более 500 тысяч человек", - сказал Квергелидзе, уточнив, что в течение двух лет планируется открытие более двухсот офисов.

По его словам, в ближайший год будут открыты 12 новых представительств в городах России, в которые есть прямой перелет из Грузии, в том числе в Казани, Краснодаре, Ростове, Новосибирске и Череповце.

Он отметил, что значительная часть покупателей грузинской недвижимости приходится именно на россиян

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