ДТП в Грузии с участием армян - задержанных пока нет

20 августа 2018 19:48 (UTC+04:00)

Виновник дорожно-транспортного происшествия в Тбилиси, в котором пострадали граждане Армении, еще не установлен, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии, передает Sputnik Грузия.

ДТП произошло в ночь на понедельник возле рынка Элиава на правой набережной Куры. Микроавтобус марки Mercedes Benz, в котором находились девять граждан Армении, столкнулся с легковым автомобилем этой же марки, передает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС АР.

Все граждане Армении получили повреждения разной степени тяжести. Их распределили по разным больницам, однако жизнь одного из пострадавших врачам спасти не удалось.

Пострадал и водитель легковой машины, который также доставлен в больницу.

По предварительной информации, граждане Армении на микроавтобусе направлялись в курортный поселок Уреки (регион Гурия).

В связи со случившимся уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.

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