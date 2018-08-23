Ангела Меркель прибыла в Грузию

23 августа 2018 16:06 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Грузию с первым официальным визитом, передает Sputnik Грузия.

Самолет главы правительства Германии приземлился в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели примерно в 14:15 по местному времени, на 15 минут раньше запланированного. В аэропорту гостью встречают глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.

В беседе с журналистами глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил, что это очень важный и исторический визит: "Исходя из того, что в последний раз госпожа канцлер была в Грузии 10 лет назад. Это был кратковременный визит - она остановилась лишь на несколько часов. Но это была демонстрацией поддержки Грузии. И спустя 10 лет она снова гостит в Грузии с первым официальным визитом. Это очень важное послание".

Из Тбилисского аэропорта Меркель отправится на встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Официальная церемония приветствия состоится во дворе здания администрации правительства.

После этого глава немецкого правительства отправится на встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

"Естественно, будут рассмотрены вопросы, которые должны повысить и сделать более интенсивными отношения между Грузией и Германией. Речь идет как о торгово-экономических, так и о культурно-гуманитарных связях. Будут рассмотрены все вопросы политической повестки дня, которые помогут Грузии интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры, усилить обороноспособность Грузии, поскольку с Германией ведется довольно интенсивное сотрудничество в сфере обороны", - заявил советник президента Грузии по международным отношениям Тенгиза Пхаладзе.

На следующий день канцлер Германии проведет встречу с представителями грузинских оппозиционных партий. После запланирована встреча со студентами Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили, а также с представителями Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС).

Глава немецкого правительства со своим грузинским коллегой также встретится с участниками многонациональных военных учений "Достойный партнер 2018" (Noble Partner 2018).

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