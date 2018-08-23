Меркель привезла в Тбилиси соглашения почти на 200 млн евро

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в столицу Грузии во главе представительной делегации немецкого правительства и во время встречи с премьером подтвердила планируемое подписание соглашений более чем на 190 миллионов евро, сообщает Sputnik Georgia.

"Во время моего визита будут подписаны два соглашения. Дело касается выделения примерно 193 миллионов евро…. для газохранилища и систем по водоснабжению и канализационных систем", — объявила Меркель на пресс-конференции, которая прошла сразу после переговоров с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе.

О том, что в Грузии будет построено первое газохранилище, что позволит повысить энергобезопасность, глава правительства объявил еще на прошлой неделе.

По итогам переговоров с Меркель, Бахтадзе пояснил, что речь идет о кредитном соглашении на 150 миллионов евро, которое оформят немецкий банк KfW и Корпорация нефти и газа Грузии.

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