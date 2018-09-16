Премьер-министр Грузии отправился с рабочим визитом в США

16 сентября 2018 22:16 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Как сообщают в пресс-службе премьера, первая встреча состоится 17 сентября в Белом доме в Вашингтоне. Главу правительства Грузии примет помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Грузия Online.

20 сентября премьер-министр Грузии встретится с государственным секретарем США Майком Помпео.

В рамках визита состоятся переговоры с сенаторами. Премьер-министр также встретится у управляющим USAID Марком Грином, исполнительным директором OPIC Реем Уошберном, президентом группы Всемирного банка Джимом Ен Кимом и управляющим директором Международного валютного фонда Кристин Лагард.

27 сентября в рамках визита в США глава правительства на грузинском языке обратится к участникам генеральных дебатов 73-й сессии Генассамблеи ООН. До этого премьер будет присутствовать на церемонии открытия 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Мамука Бахтадзе также приглашен на прием, организованный от имени президента США Дональда Трампа и его супруги, который проводится в честь глав государств и правительств, участвующих в 73-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе визита в Нью-Йорк запланированы двусторонние встречи премьера с лидерами Евросоюза, главами различных государств и правительств.

Премьер-министр также проведет встречи с представителями бизнес-кругов США, международных организаций, грузинской диаспоры и грузинскими студентами, которые учатся в Нью-Йорке.

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