В выборах президента Грузии примут участие 25 кандидатов

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии завершился процесс регистрации кандидатов в президенты Грузии к выборам 28 октября 2018 года, сообщает Грузия Online.



В выборах президента Грузии к этому времени участвуют 25 кандидатов. Из них 19 представлены политическими партиями, а шестеро – инициативными группами.



Как сообщила на проведенном вчера в Центральной избирательной комиссии брифинге пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе, согласно законодательству, кандидат в президенты не позднее, чем за 12 дней до выборов (до 16 октября включительно) имеет право обратиться в ЦИК с письменным заявлением и снять свою кандидатуру. После же истечения этого срока все кандидаты в президенты будут внесены в избирательный бюллетень.



Всего на имя председателя ЦИК было представлено 46 заявок с требованием регистрации в качестве кандидата в президенты, из них 20 заявок внесено политическими партиями и 26 – инициативными группами.



По информации ЦИК, 21-му желающему зарегистрироваться кандидатом в президенты было оказано в этом из-за различных правовых оснований. Из них в одном случае инициативная группа не исправила имеющиеся в избирательной документации погрешности, а одной политической партии было отказано в участии в выборах и представлении кандидата, поскольку она не была зарегистрирована Минюстом. Что касается 19 инициативных групп – они в установленные сроки не представили список сторонников и согласно законодательству, им было отказано в регистрации.



«Следует отметить, что распоряжения об отказе регистрации кандидатами в президенты не были обжалованы полномочными лицами в установленные законодательством сроки», - заявляют в ЦИК.

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