В США состоялась встреча президентов Грузии и Словакии

27 сентября 2018 16:22 (UTC+04:00)

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках рабочего визита в США встретился со своим словацким коллегой Андреем Киской, сообщает в четверг Грузия Online со ссылкой на администрацию президента Грузии.

На встрече стороны говорили об успешных политических отношениях между двумя странами и последующем развитии этих отношений.

В ходе разговора стороны коснулись отношений Грузии и ЕС и успешного осуществления соглашения об ассоциации и договора о всеобъемлющем свободном торговом пространстве.

Главы государств обсудили и необходимость углубления экономических и торговых отношений между двумя странами; они также говорили и о тех шагах, которые должны быть предприняты для улучшения среды безопасности.

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