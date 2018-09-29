Темпы экономического роста в Грузии снизились

29 сентября 2018 12:21 (UTC+04:00)

Реальный экономический рост в Грузии в августе 2018 года, по предварительным данным, составил 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии, сообщает в субботу Sputnik Грузия.

За восемь месяцев текущего года экономический рост составил 4,8 процента.

Рост в августе текущего года зафиксирован в сферах финансовой деятельности, торговли, транспорта, операций с недвижимостью, гостиниц и ресторанов.

По информации Нацбанка Грузии, основными причинами роста экономики страны являются увеличение экспорта, доходов от туризма и поступлений денежных переводов из-за рубежа.

"Сохраняются позитивные тенденции во внешнем секторе. Экспорт товаров растет высокими темпами с годовым ростом на 29 процентов за первые семь месяцев. За тот же период доходы от туризма выросли на 22 процента. Денежные переводы из-за рубежа продолжали расти также высокими темпами - 18 процентов в год, говорится в материалах Нацбанка.

Кроме того, учитывая усиление внутреннего спроса, темпы роста импорта товаров также значительно возросли (23 процента).

Напомним, что Национальный банк Грузии в июле пересмотрел прогноз роста грузинской экономики с 4,5 процента до 5,5 процента.

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