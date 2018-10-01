США готовы выделить Грузии средства на модернизацию ВВС

США заявили о готовности выделить средства на модернизацию военной авиации Грузии. Об этом заявил глава грузинского военного ведомства Леван Изория, сообщает в понедельник Грузия Online.



"Наш главный стратегический партнер, США выразили готовность выделить средства для улучшения авиационных возможностей", - сказал Леван Изория на авиабазе под Тбилиси, где отмечается День авиации.



Министр отметил, что на этой неделе обсудит этот вопрос с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Встреча состоится в Брюсселе, где в рамках встречи глав минобороны стран Североатлантического альянса пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия.



Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в Вооруженных силах страны при поддержке США начался процесс обновления и модернизации парка военных вертолетов. По его словам, этот процесс создаст базу для поэтапной замены устаревшей техники на современные летательные аппараты.



"В результате Грузия будет иметь вертолеты с высокими возможностями, которые смогут эффективно выполнять не только задачи министерства обороны, но и в случае необходимости принимать участие в спасательных и противопожарных операциях", - сказал премьер-министр, выступая на авиабазе.



В день авиации Минобороны Грузии представило на авиабазе закупленные во Франции средства ПВО.



"Отныне воздушное пространство Грузии будет более защищенным и эффективно контролируемым", - отметил Мамука Бахтадзе.



По данным Минобороны, техника была приобретена у компаний Thales LAS France SAS и MBDA и была доставлена в Грузию в сентябре.



Премьер-министр подчеркнул, что главной целью для Грузии является развитие боеспособных Вооруженных сил, которые будут соответствовать стандартам НАТО.

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