В 2019 году на строительство дорог в Грузии будет выделено более 1 млрд лари

В будущем году на осуществление дорожных проектов будет выделено 1,4 миллиарда лари. Согласно проекту бюджета на 2019 год, больше всего финансирования, 317,9 миллиона лари выделено на участок автобана Рикоти (Аргвета), сообщает во вторник Грузия Online.



135 миллионов лари предусмотрено для строительства тоннеля и участка автомобильной дороги Квешети-Коби; 100 миллионов лари — на участок Осиаури-Рикоти; 100 миллионов лари — участок Самтредия-Григолети; 70 миллионов лари — на новую объездную дорогу Батуми; 58,5 миллиона лари — участок Григолети-Чолоки; 54 миллиона лари — объездная дорога Кутаиси во второй полосе; 28,5 миллиона лари — реабилитация участка Чумателети-Харагаули; 20 миллионов лари — Сно-Джута-Рошка-Шатили-Омало-Хадорское ущелье — реконструкция автомобильных дорог в направлении Бацара-Ахмета; 20 миллионов лари — реабилитация дороги Багдати-Абастумани ; 20 миллионов лари — на строительство дороги и железной дороги возле порта Анаклии; 15 миллионов лари — строительство дороги Сачхере-Рача; 13 миллионов лари — реабилитация участка Хуло-Зарзма.



Напомним, в текущем году для улучшения дорожной инфраструктуры предусмотрен 1,3 миллиарда лари.

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