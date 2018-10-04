В Грузии отметили рекордный рост числа туристов из России

4 октября 2018 12:27 (UTC+04:00)

Грузию в январе-сентябре 2018 года посетили 1 млн 305,4 тысяч граждан России, что на 22,9 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом в четверг сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальную администрацию туризма.

В сентябре количество визитеров из России выросло на 27,8 процента - до 185,8 тысяч человек, что составило 20,8 процента всех посетивших Грузию в первом осеннем месяце этого года (892,5 тысяч человек), побив рекорд за последние 12 лет.

По числу граждан, посетивших Грузию в текущем году, Россия вышла на первое место.

В январе-сентябре 2018 года Грузию посетили 6 миллионов 788,4 тысяч иностранных визитеров, что на 11,2 процента больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Из них туристов или тех, кто провел в республике сутки и больше, выросло на 30,6 процента - до 3 миллионов 772 тысяч человек (55,6 процента общего количества визитеров).

В Национальной администрации туризма ожидают, что до конца текущего года количество иностранных визитеров достигнет 8,5 миллиона человек, а доходы от посещения ими страны превысят 3 миллиарда долларов.

Грузия, население которой составляет 3,7 миллиона человек, в 2017 году посетили 7 млн 556,3 тысяч иностранцев - на 18,8 процента больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 392,8 тысяч граждан России (рост за год на 34,1 процента).

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