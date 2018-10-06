Бахрейн упростил визовый режим для граждан Грузии

6 октября 2018 11:25 (UTC+04:00)

Бахрейн упростил порядок оформления виз для граждан Грузии. Об этом сообщает в субботу Грузия Online со ссылкой на пресс-службу грузинского внешнеполитического ведомства.

Отныне граждане Грузии смогут въехать в Бахрейн по электронным визам либо оформить визу на границе.

"Решение об упрощении визового режима для граждан Грузии будет способствовать развитию политических и экономических отношений между странами и активизации взаимного сотрудничества в сфере туризма и инноваций", — говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что данному решению предшествовала двусторонняя встреча главы ведомства Дэвида Залкалиани и министра иностранных дел Королевства Бахрейн шейха Халеда бен Ахмеда Аль Халифа.

В настоящее время Манама и Тбилиси ведут активную работу по соглашению о взаимных безвизовых поездках граждан с дипломатическими и служебными паспортами.

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