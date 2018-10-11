Депутаты Европарламента положительно оценили реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия

11 октября 2018 09:20 (UTC+04:00)

Комитет по иностранным делам Европарламента обсудил доклад о реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией и приветствовали достигнутый прогресс, но, в то же время, они выделили те сферы, в которых стране следует принять дополнительные усилия, чтобы сблизиться с ЕС, сообщает в четверг Грузия Online.

Депутаты Европарламента приветствовали курс осуществления Грузией реформ, который, по их мнению, превратит страну в главного партнера ЕС в регионе. Однако они там же призвали власти Грузии, "продолжать обеспечение стабильности, дальнейшую реализацию демократических реформ и улучшение экономических и социальных условий для грузин".

По информации пресс-службы Комитета по иностранным делам Европарламента, депутаты Европарламента считают, что основными предметами обеспокоенности остаются высокий уровень коррупции в стране, полная независимость судебной системы и проблемы деполитизации содержания СМИ.

Депутат Европарламента Андрис Мамикинс, автор первого доклада о реализации Соглашении об ассоциации ЕС-Грузия, заявил, что "у Грузии есть четкое стремление стать членом европейской семьи и консенсус между партиями по этой европейской повестке дня очень важен".

Говоря о тех сферах, где требуется улучшение, Мамикинс назвал ряд вопросов, включая трудовые права, экономическую эмиграцию, высокий уровень коррупции, превышение служебных полномочий со стороны правоохранителей, гендерное равенство и права детей.

За проект доклада Мамикинса проголосовали 43 депутата, 7 были против, а один воздержался. Теперь документ будет представлен в Европарламент. Голосование по проекту запланировано на ноябрьской сессии.

Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом 27 июня 2014 года. Соглашение вошло в силу в полной мере 1 июля 2016 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Европарламент проголосовал за запрет одноразовой посуды в ЕС
Европа 00:28
ЕС помогает США в связи с ураганом "Майкл" по запросу Вашингтона
США 10 октября 17:15
Прогресс по Brexit должен быть достигнут до саммита в октябре
Европа 10 октября 16:28
МВД Грузии закупит машины на 3,3 миллиона долларов
Грузия 10 октября 15:04
ЕС и Великобритания сблизили позиции по Brexit
Европа 10 октября 12:48
В Тбилиси соберутся художники из различных стран
Грузия 10 октября 11:26
Лента новостей
Российская компания поставит в Узбекистан оборудование для добычи золота
Бизнес 10:01
Казахстанская компания поможет построить в Ташкенте завод по переработке отходов
Бизнес 09:56
Минэнерго США огласило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 09:53
Крупное падение котировок произошло на фондовых биржах Китая
Китай 09:45
Шавкат Мирзиёев поручил выпускать больше ценных бумаг
Бизнес 09:44
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 09:41
Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы по нефтепродуктам
Беларусь 09:30
Дагестан первым в России начнет поставки говядины в Иран
Иран 09:26
В восточном регионе Туркменистана развивается птицеводство
Бизнес 09:23