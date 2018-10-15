Фестиваль авторской куклы соберет в Тбилиси кукольников со всего мира

Кукольные дизайнеры из России, Украины, Азербайджана, Чехии и Эстонии соберутся в столице Грузии на II Международном фестивале авторской куклы ArtDoll Tbilisi, рассказала организатор фестиваля, кукольный дизайнер Юлия Сорокина, сообщает в понедельник Sputnik Грузия.

В этом году фестиваль пройдет со 2 по 4 ноября на двух локациях - в Музее современного искусства Зураба Церетели и в Государственном центре фольклора Грузии.

"Наша цель - познакомить население нашего города с авторской куклой, показать безграничные возможности проявления фантазии, а также влюбить в себя - в нашу страну - иностранных мастеров, показать красоту и гостеприимство нашей замечательной страны", - рассказала Сорокина.

Свои творения в Тбилиси представят известные мастера кукол: россияне Елена Туминская, Михаил Зайков, Ирина Черепанова, Оксана Федоренко, Ирина Чечетко и Марат Караев, украинки Виктория Цейтельман и Оксана Воропай, азербайджанский кукольник Пярвиз Гусейнов, а также Ирина Кодреско-Люмьер из Чехии и Владлена из Латвии.

Грузинское кукольное искусство представят на ArtDoll Tbilisi до 25 мастеров. При желании экспонаты можно будет приобрести.

В рамках фестиваля запланирован эксклюзивный мастер-класс по лепке лица кукол украинской художницы Виктории Цейтельман.

Организатором фестиваля является объединение кукольников Грузии GeoDoll в партнерстве с Государственным центром фольклора. Проект осуществляется при финансовой поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, мэрии Тбилиси и Национальной администрации туризма.

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