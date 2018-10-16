В Грузии внешнеторговый оборот вырос на 21%

16 октября 2018 09:12 (UTC+04:00)

Грузия продолжает успешно торговать - внешнеторговый оборот страны с начала 2018 года вырос на 21 процент по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил более 9,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в материалах Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат, передает во вторник Sputnik Грузия.

Экспорт грузинской продукции за указанный период вырос на 25,7 процента по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составил более 2,4 миллиарда долларов.

За девять месяцев 2018 года в Грузию завезли продукцию примерно на 6,7 миллиарда долларов — на 19,1 процента больше, чем за январь-сентябрь 2017 года.

В министерстве экономики и устойчивого развития отметили, что динамикой роста экспорт Грузии характеризуется с 2016 года, а в мае текущего года был зафиксирован рекордный 50,2-процентный рост.

Минэкономики Грузии объяснило это несколькими факторами, в том числе и расширением географии рынков сбыта.

"Правительство Грузии активно работает над дальнейшим ростом и диверсификацией экспорта. Новые договоры, оформленные в сфере свободной торговли, способствуют расширению рынков сбыта грузинской продукции, диверсификации экспортной продукции и создают возможность дополнительного роста для экспортного потенциала", — сказано в сообщении.

В ближайшем будущем парламент Грузии ратифицирует соглашение о свободной торговле с Гонконгом. Грузия и Гонконг подписали соглашение в рамках саммита Belt and Road, который прошел в Гонконге в конце июня.

Ранее Грузия заключила соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией и Китаем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
Китай 09:51
Макей и еврокомиссар Хан обсудили приоритеты партнерства Беларуси и ЕС
Беларусь 09:35
Производитель фруктовых соков в Азербайджане расширит географию экспорта
Бизнес 08:30
Полиция Турции завершила проверку в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле
Турция 08:12
Казахстан и Китай укрепляют межбанковское сотрудничество
Бизнес 15 октября 20:34
Крупный производитель фундука в Азербайджане подпишет контракт об экспорте в Швейцарию (Эксклюзив)
Бизнес 15 октября 20:02
Лента новостей
Состоялся узбекско-казахский бизнес-форум
Бизнес 10:31
Зона оползня в Сабаильском районе Баку расширяется
Происшествия 10:31
The Washington Times: Азербайджан – один из самых надежных союзников США на мировой арене
Политика 10:26
Узбекистан на четверть увеличил производство легковых автомобилей
Бизнес 10:15
Ученые рассказали, как можно удержать семью от распада
Интересное 10:13
В сентябре в Турции было трудоустроено свыше 100 тысяч граждан
Бизнес 10:09
В Израиле предложили разрешить призыв в армию ортодоксальной молодежи
Израиль 09:58
Россия и Египет готовятся начать работы на площадке будущей АЭС "Эль-Дабаа"
Арабские страны 09:55
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
Китай 09:51