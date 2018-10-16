В Грузии внешнеторговый оборот вырос на 21%

Грузия продолжает успешно торговать - внешнеторговый оборот страны с начала 2018 года вырос на 21 процент по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил более 9,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в материалах Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат, передает во вторник Sputnik Грузия.

Экспорт грузинской продукции за указанный период вырос на 25,7 процента по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составил более 2,4 миллиарда долларов.

За девять месяцев 2018 года в Грузию завезли продукцию примерно на 6,7 миллиарда долларов — на 19,1 процента больше, чем за январь-сентябрь 2017 года.

В министерстве экономики и устойчивого развития отметили, что динамикой роста экспорт Грузии характеризуется с 2016 года, а в мае текущего года был зафиксирован рекордный 50,2-процентный рост.

Минэкономики Грузии объяснило это несколькими факторами, в том числе и расширением географии рынков сбыта.

"Правительство Грузии активно работает над дальнейшим ростом и диверсификацией экспорта. Новые договоры, оформленные в сфере свободной торговли, способствуют расширению рынков сбыта грузинской продукции, диверсификации экспортной продукции и создают возможность дополнительного роста для экспортного потенциала", — сказано в сообщении.

В ближайшем будущем парламент Грузии ратифицирует соглашение о свободной торговле с Гонконгом. Грузия и Гонконг подписали соглашение в рамках саммита Belt and Road, который прошел в Гонконге в конце июня.

Ранее Грузия заключила соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией и Китаем.

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