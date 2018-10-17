Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию

В сентябре 2018 года из России в Грузию перечислили около 37,7 миллиона долларов, что на 7,5 процента меньше по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии, передает в среду Sputnik Грузия.

На долю России в сентябре приходится около 29 процентов от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

В целом денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2018 года выросли на 5,6 процента и составили более 131,3 миллиона долларов.

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе-сентябре 2018 года вырос на 16 процентов по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил около 1,2 миллиарда долларов.

Из России в Грузию за девять месяцев 2018 года денежных переводов поступило на 1,3 процента больше, чем за отчетный период прошлого года. Общий объем денежных переводов из России в январе-сентябре 2018 года составил более 336,3 миллиона долларов.

Из Грузии в сентябре за границу перевели более 19,2 миллиона долларов, что на 1,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года. За девять месяцев 2018 года в целом из Грузии за границу перечислили около 167 миллионов долларов, что на 11 процентов больше по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.