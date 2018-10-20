Грузию посетит министр иностранных дел Ватикана

В Грузию с официальным визитом 21-24 октября прибудет министр иностранных дел Ватикана Пол Ричард Галлахер, передает в субботу Грузия Online.



В МИД состоится встреча министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани с министром иностранных дел Ватикана. После встречи министры проведут совместную пресс-конференцию.



В рамках визита Пол Ричард Галлахер также встретится с католикосом–патриархом всея Грузии, Его святейшеством Илией II, президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Мамукой Бахтадзе, председателем парламента Ираклием Кобахидзе.



Министр иностранных дел Ватикана почтит память бойцов, погибших за целостность Грузии, и возложит венок к мемориалу героев. Высокий гость проведет встречу в Тбилисском государственном университете, на которой будут присутствовать профессорско-преподавательский состав, студенты, представители правительства, дипломатического корпуса, и духовенства.



В рамках визита в Грузию Пол Ричард Галлахер поедет в Мцхету, и посетит Светицховели и монастырь Джвари.

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