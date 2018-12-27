Грузия начнет экспортировать в Китай яблочные чипсы

В деревне Дици (регион Шида Картли) Грузии открылся завод по производству яблочных чипсов, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Завод чипсов открылся при поддержке компании "Стартап Грузия", которая является дочерней организацией "Партнерского фонда". Идея открытия данного производства была признана успешным инновационным бизнес-проектом.

На открытии завода присутствовал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По словам главы правительства, очень важно, что производимая продукция вскоре отправится на экспорт в Китай. Бахтадзе отметил, что подобные успешные проекты обуславливают экономическое развитие страны.

"Трое молодых людей из Грузии решили создать в деревне Дици это уникальное производство, которое было профинансировано нашей стартап платформой "Стартап Грузия". Наши молодые люди изобрели уникальный метод высушивания фруктов, которые стали очень популярными. Это является полезным питательным продуктом, без каки-либо добавок", - сказал Бахтадзе.

Авторами инновационной технологии являются студенты факультета пищевой технологии аграрного университета Грузии. Общий объем инвестиций составляет 100 тысяч лари (более 37,5 тысяч долларов), из которых "Стартап Грузия" профинансировала 90 тысяч лари (более 33,7 тысяч долларов). На данный момент на заводе трудоустроено 11 человек, большинство – местные жители.

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