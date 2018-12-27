Грузия начнет экспортировать в Китай яблочные чипсы

27 декабря 2018 16:38 (UTC+04:00)

В деревне Дици (регион Шида Картли) Грузии открылся завод по производству яблочных чипсов, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Завод чипсов открылся при поддержке компании "Стартап Грузия", которая является дочерней организацией "Партнерского фонда". Идея открытия данного производства была признана успешным инновационным бизнес-проектом.

На открытии завода присутствовал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По словам главы правительства, очень важно, что производимая продукция вскоре отправится на экспорт в Китай. Бахтадзе отметил, что подобные успешные проекты обуславливают экономическое развитие страны.

"Трое молодых людей из Грузии решили создать в деревне Дици это уникальное производство, которое было профинансировано нашей стартап платформой "Стартап Грузия". Наши молодые люди изобрели уникальный метод высушивания фруктов, которые стали очень популярными. Это является полезным питательным продуктом, без каки-либо добавок", - сказал Бахтадзе.

Авторами инновационной технологии являются студенты факультета пищевой технологии аграрного университета Грузии. Общий объем инвестиций составляет 100 тысяч лари (более 37,5 тысяч долларов), из которых "Стартап Грузия" профинансировала 90 тысяч лари (более 33,7 тысяч долларов). На данный момент на заводе трудоустроено 11 человек, большинство – местные жители.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израиль собирается стать крупнейшим экспортером конопли
Израиль 18:07
В Китае за пять лет спасли десятки тысяч памятников культуры
Китай 18:04
Минобороны Китая ответило на критику Мэттиса
Китай 16:25
В Китае заявили о готовности к переговорам с США по торговле в январе-марте 2019 года
Китай 12:22
Опубликованы данные содержания свинца в воздухе Тбилиси
Грузия 11:25
Основные индексы на биржах Китая вслед за Нью-Йорком демонстрируют позитивную динамику
Китай 10:10
Лента новостей
Израиль собирается стать крупнейшим экспортером конопли
Израиль 18:07
Таиланд заинтересовался российскими вертолетами "Ансат", Ми-171А2 и Ка-32
Россия 18:05
В Китае за пять лет спасли десятки тысяч памятников культуры
Китай 18:04
Мэр Вашингтона призвала Трампа прекратить "шатдаун"
США 18:00
Президент Австрии призвал к принятию единого миграционного законодательства в Европе
Европа 17:57
Объем поставок смартфонов Huawei по итогам 2018 года достиг рекордного уровня
ИКТ 17:51
Сын короля возглавит новое космическое агентство Саудовской Аравии
Арабские страны 17:51
АКРА: Нынешнее снижение цен на нефть связано с общей ситуацией в глобальной экономике
Финансы 17:49
В Азербайджане за браконьерство задержано 20 иностранцев
Происшествия 17:40