Проезд на метро и автобусах в Тбилиси будет бесплатным в новогоднююю ночь

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно, распорядился мэр столицы Грузии Каха Каладзе на заседании городского правительства, как передаёт Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Кроме того, по случаю праздника Тбилисское метро и автобусы будут работать с 23:00 до 04:00 утра. А канатная дорога в парке Рике - до 03:00 часов.

Мэр сообщил, что в новогоднюю ночь будут курсировать 156 автобусов по 74 маршрутам. Максимальный интервал между автобусами составит минут 30 минут, отметил мэр.

"Они (автобусы – прим. ред.) отвезут пассажиров до мест проведения праздничных мероприятий, до площади Первой Республики, также до станций метро и до центральных транспортных узлов", - заявил Каладзе.

Метрополитен будет обслуживать пассажиров бесплатно и в рождественскую ночь. Метро 7 января будет работать до 04:00 утра.

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