Президент Грузии помиловала трех осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили к Новому Году помиловала трех осужденных, говорится в сообщении на сайте главы государства, передаёт Trend со ссылкой на Sputnik Грузия..

Все помилованные – женщины. Одна из них беременна, вторая растит ребенка, а у третьей – трое детей. Осужденные покинут тюрьму сегодня же.

Следует отметить, что это первый акт о помиловании, который издала Зурабишвили в качестве президента. Официально она стала главой государства 16 декабря текущего года.

По данным администрации президента, Зурабишвили планирует по-новому укомплектовать Государственную комиссию по помилованию, работающую при президенте.

Помилование является исключительной прерогативой президента Грузии. Список кандидатов на помилование ему представляет Государственная комиссия по помилованию после изучения поступивших заявлений.

По закону право на помилование имеют лица, которые отбыли не менее половины срока в случае осуждения по двум и более статьям и при сроке наказания более 5 лет, а также те, кто отбыл не менее 1/3 срока – при осуждении по одной статье на срок менее 5 лет.

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