Беременным в Грузии будут бесплатно выдавать лекарства от гриппа

Минздрав Грузии будет бесплатно выдавать противовирусный препарат "Тамифлю" беременным и гражданам со статусом социально незащищенного лица, если у них будет назначение врача, сказал министр Грузии Давид Сергеенко, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

"Решение принято с целью увеличить доступность препарата для групп с высоким риском заболевания", - сказал Сергеенко.

По словам министра, препарат можно будет получить бесплатно в местных центрах общественного здоровья, предъявив назначение врача.

В настоящее время в Грузии на 100 тысяч человек приходится 277 заболевших гриппом, то есть в два раза меньше, чем в случае эпидемии.

Заболевание H1N1, то есть "свиной грипп" лабораторно подтвердилось в 140 случаях, шесть из них оказались смертельными.

H1N1 – это подтип вируса А (распространенный тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии).

У подавляющего большинства людей в мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений через неделю. Но есть и тяжелая форма течения болезни, которая характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения может привести к летальному исходу в течение 24 часов после выявления первых признаков осложнения.

Симптомы гриппа в большинстве случаев: повышение температуры, кашель, боль в горле, насморк, боль в мышцах, головная боль, тахикардия, озноб и слабость. В отдельных случаях могут быть тошнота, рвота или диарея.

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