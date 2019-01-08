Между столицами Грузии и Турции будут выполняться регулярные полеты

8 января 2019 15:10 (UTC+04:00)

В соответствии с распорядком полетов, представленном в Агентстве гражданской авиации, турецкая авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять регулярные полеты по воздушной линии Анкара-Тбилиси-Анкара с 18 января до конца зимнего навигационного сезона (29 марта), передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По информации агентства, авиарейсы будут выполняться два раза в неделю, каждый понедельник и пятницу. Летать будут воздушные суда типа Boeing B737.

Анкара-Тбилиси-Анкара является новым направлением и регулярного воздушного сообщения по этой линии ранее не было.

Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии присвоило авиакомпании Turkish Airlines разрешение, необходимое для выполнения регулярных полетов, 4 января 2019 года.

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