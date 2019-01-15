Внешнеторговый оборот Грузии вырос в 2018 году

15 января 2019 11:42 (UTC+04:00)

Внешнеторговый оборот Грузии в 2018 году вырос на 17% по сравнению с 2017 годом и составил около 12,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в материалах Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат), передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Экспорт грузинской продукции в 2018 году вырос на 22,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 3,4 миллиарда долларов.

А импорт в 2018 году в Грузию составил более 9,1 миллиарда долларов — на 14,9% больше, чем в 2017 году.

Министерство экономики и устойчивого развития объясняет рост экспорта несколькими факторами, в том числе и расширением географии рынков сбыта.

"Правительство Грузии активно работает над дальнейшим ростом и диверсификацией экспорта. Новые договоры, оформленные в сфере свободной торговли, способствуют расширению рынков сбыта грузинской продукции, диверсификации экспортной продукции и создают возможность дополнительного роста для экспортного потенциала", — сказано в сообщении Минэкономики.

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