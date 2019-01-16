Экспорт мандарин из Грузии превысил прошлогодний показатель

По данным на 15 января, экспорт мандаринов из Грузии составил 28,86 тысячи тонн, что на 6,5 тысяч тонн превышает аналогичный показатель прошлого года, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Больше всего цитрусовых отправлено в Россию (19,3 тысячи тонн), Украину (6,3 тысячи тонн) и Армению (2,7 тысячи тонн). Мандарины на российский рынок в текущем сезоне, как и в прошлом, вывозятся как сухопутным путем — через КПП "Верхний Ларс", так и морским — из Батумского порта в Новороссийск.

Оптовая цена килограмма мандаринов составляет от 0,4 до 0,7 лари.

В текущем сезоне, как и в предыдущих, государство оказавет помощь фермерам, предоставляя госсубсидию на нестандартные мандарины. Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, за 0,2 лари, получат госсубсидию в размере 0,1 лари за килограмм.

Объем нестандартных мандаринов, поставленных на фабрики для промышленной переработки, с 1 декабря 2018 года по 14 января 2019 года составил 11,8 тысячи тонн, что на 3,6 тысячи тонн превышает прошлогодний показатель.

В прошлом сезоне из Грузии было экспортировано около 23,6 тысячи тонн цитрусов. Экспорт мандаринов осуществлялся в Россию, Украину, Армению, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Литву, Польшу и Катар.

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