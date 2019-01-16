Экспорт мандарин из Грузии превысил прошлогодний показатель

16 января 2019 09:55 (UTC+04:00)

По данным на 15 января, экспорт мандаринов из Грузии составил 28,86 тысячи тонн, что на 6,5 тысяч тонн превышает аналогичный показатель прошлого года, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Больше всего цитрусовых отправлено в Россию (19,3 тысячи тонн), Украину (6,3 тысячи тонн) и Армению (2,7 тысячи тонн). Мандарины на российский рынок в текущем сезоне, как и в прошлом, вывозятся как сухопутным путем — через КПП "Верхний Ларс", так и морским — из Батумского порта в Новороссийск.

Оптовая цена килограмма мандаринов составляет от 0,4 до 0,7 лари.

В текущем сезоне, как и в предыдущих, государство оказавет помощь фермерам, предоставляя госсубсидию на нестандартные мандарины. Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, за 0,2 лари, получат госсубсидию в размере 0,1 лари за килограмм.

Объем нестандартных мандаринов, поставленных на фабрики для промышленной переработки, с 1 декабря 2018 года по 14 января 2019 года составил 11,8 тысячи тонн, что на 3,6 тысячи тонн превышает прошлогодний показатель.

В прошлом сезоне из Грузии было экспортировано около 23,6 тысячи тонн цитрусов. Экспорт мандаринов осуществлялся в Россию, Украину, Армению, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Литву, Польшу и Катар.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Внешнеторговый оборот Грузии вырос в 2018 году
Грузия 15 января 11:42
Объемы грузоперевозок из Азербайджана через порт Батуми увеличились
Бизнес 14 января 11:06
В Грузии отмечают День государственного флага
Грузия 14 января 10:44
Азербайджан может наладить поставки солнечных панелей в Германию
Энергетика 14 января 09:14
В Грузии вводится регламент для местных и импортных стройматериалов
Грузия 12 января 11:26
Грузинский флаг будет развеваться на всех зданиях страны
Грузия 11 января 11:17
Лента новостей
Рианна подала иск в суд на своего отца
Интересное 10:14
Иранский нефтехимический комплекс на 12% увеличил экспорт
Энергетика 10:09
Израиль готовится принять рекордное число туристов во время "Евровидения"
Израиль 10:05
Первая криптобиржа начала работать в Беларуси
Беларусь 10:00
Таджикистан и Украина обсудили сотрудничество в сталеварной отрасли
Таджикистан 09:52
Полиция Стамбула проводит рейды
Турция 09:49
Bakcell ответила на 100% обращений абонентов в социальных сетях
ИКТ 09:49
Процессинговый центр Азербайджана продлевает гарантийный срок обслуживания оборудования и ПО
Тендеры 09:43
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 09:39