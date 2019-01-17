Число погибших при взрыве в Тбилиси возросло до четырех человек (ОБНОВЛЕНО)

17 января 2019 00:08 (UTC+04:00)

Число жертв взрыва в жилом корпусе в Тбилиси возросло до четырех человек, в больнице скончался четырехлетний мальчик, заявил врач клиники "Имеди" журналистам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам врача, в больнице скончался четырехлетний мальчик, который был доставлен вечером после взрыва.

"Его не удалось спасти",- заявил врач клиники журналистам.

Мощный взрыв произошел в среду в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси. Изначально сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, пострадали шестеро детей и один взрослый. По данным грузинских СМИ, взрыв произошел из-за утечки газа. Глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе сообщил журналистам, что среди погибших нет несовершеннолетних.

23:01 (GMT+4) Трое человек погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в районе Дигоми, на окраине Тбилиси. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом сообщает телеканал Imedi со ссылкой на главу патрульной полиции Теймураза Купатадзе.

Взрыв прогремел в доме на улице Автандила. Причиной, по предварительным данным, стала утечка газа.

"Как нам известно, взрыв произошел на четвертом этаже из-за утечки газа. На данный момент я могу подтвердить гибель трех человек, и несколько человек пострадали, которых доставили в больницу. Корпус эвакуирован, и ведутся спасательные работы", - сказал Купатадзе.

Детей среди погибших нет.

По данным телеканала "Маэстро", спасателям удалось спасти из-под завалов малолетнего ребенка.

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