В Грузии упразднят схему профессионального развития учителей

Схема профессионального развития учителей в Грузии будет упразднена. Соответствующее решение принял министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Схема профессионального развития была внедрена в систему три года назад. С помощью нее у педагогов в Грузии есть возможность добиться повышения зарплаты. Если учитель наберет необходимое количество кредит-баллов по данной схеме, он сможет подняться на новый, более высокий уровень.

Схема разделяет школьных педагогов на четыре группы: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы.

«Нашим приоритетом и ориентиром является ученик, его развитие и педагогика, которая это обеспечит. Существующая схема не дает такой возможности и результата, она является только препятствующим фактором. Учителя будут освобождены от бюрократии и у них появится больше возможностей для творчества. Насколько учитель хороший – это должно проявляться на уроках, а не на бумагах», — заявил Батиашвили.

Соответственно, по решению министра образования, в схеме профессионального развития учителей система по набору кредит-баллов будет упразднена. В ведомстве уверены, что это поможет значительно повысить качество образования в Грузии.

По словам Батиашвили, изменения будут осуществляться поэтапно, чтобы не нарушить процессы в отношении тех педагогов, которые уже подключены к данной схеме. По инициативе министра, упраздняется и опросник самооценки. Теперь он будет добровольным.

С 2015 года школьные педагоги заполняют специальные опросники для определения уровня их профессиональной самооценки. Педагоги могут оценить себя по четырехбалльной системе. 1 балл — самая низкая оценка, 4 — самая высокая, а 0 – когда тот или иной пункт опросника не соответствует практике учителя.

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