Внешний долг Грузии за год вырос на $256 млн

23 января 2019 10:53 (UTC+04:00)

По состоянию на 31 декабря 2018 года объем внешнего долга Грузии составляет 5 миллиардов 434 миллиона долларов. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Согласно официальным данным министерства финансов, по сравнению с концом 2017 года, объем задолженности увеличился на 256 миллионов долларов.

Вместе с тем, из-за изменения курса лари к доллару, государственный долг за год вырос на 1 миллиард 124 миллиона лари.

Наибольший объем долга у Грузии есть в отношении многосторонних кредиторов — 3 миллиарда 838 миллионов долларов.

Долг перед двусторонними кредиторы составляет 926 миллионов долларов. 500 миллионов — долг еврооблигаций.

Объем внешнего долга Национального банка Грузии к концу 2018 года составлял 166 миллионов долларов.

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