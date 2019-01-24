Грузия получит €2 млн для развития сельского хозяйства

24 января 2019 11:33 (UTC+04:00)

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выделит Грузии два миллиона евро для осуществления проектов в области сельского хозяйства и для развития сел, сообщается на странице правительства Грузии в Facebook, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

В рамках проекта среди прочего запланирована разработка политики развития сел в Грузии и устойчивое использование природных ресурсов. Проект, который будет осуществлен FAO, профинансирован Агентством развития Австрии (ADC).

Мероприятия, которые будут осуществлены в рамках проекта, направлены на повышение конкурентоспособности грузинских фермеров и уменьшение изменений в климате, вызванных агропроизводством.

FAO является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом.

Главная цель организации - обеспечить продовольственную безопасность для всех и гарантировать регулярный доступ населения к высококачественной пище. ФАО, насчитывающая более 194 государств-членов, работает более чем в 130 странах по всему миру.

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