В Грузии ищут пути экономического развития

В Тбилиси стартовала конференция под названием "Грузия и мир 2019", участники которой в течение двух дней будут обсуждать пути экономического развития Грузии, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

В конференции принимает участие более тысячи делегатов из разных стран мира, в том числе и представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Мероприятие открыл премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который большую часть своего выступления посвятил вопросам транзитного потенциала страны для региона.

"Мы являемся воротами для восьми стран, у которых нет выхода в море, соответственно это очень большой потенциал, но в тоже самое время - очень большая ответственность. Именно это и является причиной того, почему мы так значительно увеличили инвестиции в инфраструктуру в течение последних лет. Это является причиной, почему мы стремимся, чтобы обязательно, как можно в короткие сроки имели соответствующую инфраструктуру, глубоководный порт", - сказал Бахтадзе.

В конце декабря 2018 года Бахтадзе сообщил об инициативе правительства страны потратить в 2019 году на образование денежную сумму, составляющую 10-11% от внутреннего валового продукта. По словам грузинского премьера, образование является единственным предусловием для развития экономики.

"Мы никогда не сможем поставить Грузию в ряд стран, имеющих развитую экономику, если мы как государство, не осуществим масштабные инвестиции в сектор образования, и если мы не сделаем сектор образования доминантой во всей экономике. Когда мы это сумеем, это будет единственным предусловием для того, чтобы Грузия обязательно встала в ряд стран с развитой экономикой", - подчеркнул он.

Свое видение о развитии экономики Грузии на конференции представил и глава Минэкономики Георгий Кобулия. По его словам, целью правительства является создание рабочих мест и преодоление бедности, увеличение экспортного потенциала страны и прямых иностранных инвестиций, основанных на инновациях и современных технологиях.

"Например, на сегодняшний день по данным Всемирного банка, наш экспортный потенциал и количество нашего экспорта составляет где-то 40% от нашего внутреннего продукта. Для того, чтобы экономика таких стан, как мы, где население меньше 10 миллионов, развивалась систематически и была сильной, необходимо, чтобы экспорт был как минимум более 50% от ВВП", - сказал Кобулия.

На конференции в качестве почетного гостя присутствует и исполнительный директор Генеральной дирекции по мобильности и транспорту Еврокомиссии Генрик Гололей.

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